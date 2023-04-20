Наразі до цього проекту приєдналися 23 країни-члени Європейського союзу, а також Норвегія.

Словенія приєднається до проекту спільної закупівлі боєприпасів для Збройних сил України. Міністр оборони Словенії Мар’ян Шарець має підписати відповідну угоду про участь в ініціативі із Європейським оборонним агентством (EDA).

Як повідомляє видання RTV Slovenija, в Міноборони країни зазначили, що ця угода встановлює рамки для участі держав-членів у проекті та містить положення щодо мети, фінансів, адміністрування, укладання контрактів та відповідальності. Вона також визначає захист конфіденційних даних, приєднання нових членів тощо.

"Підписання угоди не призведе до фінансових зобов’язань для Республіки Словенія, оскільки воно лише створює рамки для подальшої співпраці", – наголосили у відомстві.

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Наразі до цього проекту приєдналися 23 країни-члени Європейського союзу, а також Норвегія.

Програма закупівлі боєприпасів для України

20 березня 2023 року на зустрічі міністрів оборони країн ЄС було погоджено постачання Україні одного мільйона боєприпасів упродовж 12 місяців.

На той момент до проекту спільної закупівлі боєприпасів долучилися такі країни: Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словаччина, Швеція і Норвегія.

24 березня повідомлялося, що до ініціативи долучилися вже 20 країн. Йшлося про 19 держав-членів ЄС та Норвегію.

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