Глава МЗС наголосив, що ціна бездіяльності виміряється людськими життями для України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розчарований нездатністю країн-членів Європейського Союзу втілити рішення про спільну закупівлю боєприпасів для України. Про це глава МЗС України повідомив у мікроблозі Twitter.

"Нездатність Євросоюзу впровадити власне рішення щодо спільних закупівель боєприпасів для України викликає розчарування. Це випробування, чи має ЄС стратегічну автономію в ухваленні нових критичних рішень у галузі безпеки. Ціна бездіяльності виміряється людськими життями для України", - повідомив Кулеба.

Нестача боєприпасів у ЗСУ - що відомо

23 березня голови держав і урядів країн-членів Європейського Союзу підтвердили рішення надати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів у наступні 12 місяців.

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Водночас, як повідомило видання Politico з посиланням на три джерела, Франція і Польща зіштовхнулись у суперечці після того, як постійні представники країн-членів ЄС не змогли урегулювати спірне питання щодо того, хто має отримувати спільні контракти ЄС на закупівлю боєприпасів для України – лише місцеві фірми чи також конкуренти з інших країн.

Українські офіційні особи неодноразово заявляли, що нестача боєприпасів обмежує просування країни на полі бою.

Як писав WP, українські сили наразі випускають близько 7700 снарядів в день. В той же час Росія, у якої теж спостерігається дефіцит боєприпасів, стріляє приблизно втричі більше, ніж Україна. У матеріалі журналістів йшлося, що бійцям ЗСУ доводиться бути "більш вибірковими" до своїх цілей, наприклад, цілячись в техніку, а не в піхоту.

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