Проект "Спільні закупівлі боєприпасів" започаткували за рекордні терміни, зазначили у Європейському оборонному агентстві.

Європейське оборонне агентство назвало 18 країн, які погодились спільно купувати боєприпаси для України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті агентства. Зокрема, 18 країн підписали проектну угоду Європейського оборонного агентства для спільних закупівель боєприпасів з метою надання допомоги Україні і поповнення національних запасів країн-членів ЄС.

Цей проект відкриває шлях 17 країнам-членам Євросоюзу і Норвегії рухатися за двома напрямками: йдеться про дворічну прискорену процедуру щодо артилерійських снарядів калібру 155 мм і семирічний проект для закупівлі різних типів боєприпасів.

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Угоду вже підписали такі країни: Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словаччина, Швеція і Норвегія. Ще є країни-члени ЄС, які висловили намір приєднатися до цієї ініціативи незабаром після виконання національних процедур.

Проект "Спільні закупівлі боєприпасів" був започаткований за рекордні терміни Європейським оборонним агентством з метою відповіді на заклик щодо потреби спільної закупівлі снарядів і більш швидкого об'єднання, координації і узгодження контактів європейською оборонною промисловістю.

Цей проект створює міцний фундамент для наміру країн-членів спільно купувати терміново необхідні снаряди для України.

Також це надсилає чіткий сигнал для промисловості і зміцнює підтримку України у зв'язку з російською агресивновю війною.

Допомога Україні від ЄС - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 8 березня віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель пояснив, що з метою задоволення потреб України в артилерійських боєприпасах швидкими темпами, нарощення виробничих потужностей і зменшення часу на виробництво боєприпасів у країнах ЄС було схвалено виділення додаткових 2 млрд євро для Європейського фонду миру на підтримку України.

Сьогодні, 20 березня, міністр оборони Естонії Ханно Певкур повідомив, що в ЄС досягли політичного консенсусу щодо відправлення в Україну 1 мільйона снарядів калібру 155 мм впродовж 12-місячного періоду. Боррель назвав це рішення історичним.

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