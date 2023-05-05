За його словами, Вашингтон доклав усіх зусиль, щоб забезпечити Україну засобами для проведення контрнаступу.

Сполучені Штати націлені на продовження військової підтримки України. Велику увагу Штати приділяють наданню засобів протиповітряної оборони.

Як повідомляє "Укрінформ", про це під час пресбрифінгу у Вашингтоні заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Він наголосив, що українські захисники змогли збити більшість крилатих ракет, випущених окупантами упродовж останніх 2-3 діб, завдяки засобам ППО, що були надані не лише Штатами, але й іншими країнами.

"Тож ми продовжуємо зосереджуватися на цьому", – наголосив Кірбі.

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За його словами, Вашингтон доклав усіх зусиль, щоб забезпечити Україну засобами для проведення контрнаступу. Представник Білого дому додав, що українські захисники отримали майже все, що запитували. Йдеться, зокрема, про бронетехніку, артилерію, системи ППО, боєприпаси, а також організацію навчаннь українських військових.

"Ми зробили все можливе. Але це не означає, що ми зупинимося, це не означає, що ми все завершили. Ви побачите подальшу підтримку з боку Сполучених Штатів", – зазначив Кірбі.

Військова допомога Україні

3 травня Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги Україні на загальну суму до 300 млн доларів. До цього пакету увійшли, зокрема, додаткові боєприпаси для HIMARS та авіаційні ракети Hydra-70.

Раніше Данія відправила в Україну найбільший за весь час пакет допомоги для контрнаступу. До нього увійшла техніка, транспортні засоби, системи ППО та інше озброєння на суму 1,7 мільярда датських крон.

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