До цього пакету увійшли, зокрема додаткові боєприпаси для HIMARS та авіаційні ракети Hydra-70.

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму до 300 млн доларів. Про це йдеться у повідомленні Пентагону.

Зазначається, що додаткова безпекова допомога надається для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони. Йдеться, зокрема про додаткові боєприпаси для раніше наданих Україні систем залпового вогню HIMARS, 155-мм гаубиці, артилерійські снаряди калібру 155 мм; мінометні снаряди калібру 120 мм, 81 мм та 60 мм; протитанкові раакети TOW.

Також у цей пакет увійшли системи протитанкової зброї AT-4 і Carl Gustaf; некеровані авіаційні ракети Hydra-70; стрілецька зброя та боєприпаси до неї; підривні боєприпаси для знищення перешкод.

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Крім того, США нададуть Україні вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки; тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів; запчастини та інше польове обладнання.

Військова допомога Україні від США

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня Міністерство оборони США оголосило про нову критично важливу безпекову допомогу Україні обсягом 325 млн доларів. До нього увійшла, зокрема велика кількість боєприпасів, а також обладнання для ремонту та запчастини.

Наприкінці квітня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що навчання українських військових на танках M1 Abrams розпочнуться у найближчий місяць. Тренування проходитимуть на території Німеччини.

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