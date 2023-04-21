Лондон готовий допомагати Києву стільки, скільки потрібно.

Міжнародна підтримка України зростає, а її темпи прискорюються. Як заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час "Рамштайну", все більше і більше країн готові швидко допомагати Києву.

"Послання з "Рамштайну" є зрозумілим. Міжнародна підтримка України зростає. Залучено більше країн, ніж будь-коли. Пожертви збільшуються, а їх доставка прискорюється. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - передає слова Воллеса Sky News.

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Окрім цього міністр оборони розповів про вклад, який зробила зокрема і Велика Британія.

"Велика Британя може пишатися нашою підтримкою. Ми забезпечуємо незліченну кількість відважних українців бойовою підготовкою, спорядженням і боєприпасами, терміново необхідними для відбиття варварського вторгнення Росії", - додав Воллес.

Велика Британія і Україна – це варто знати

На сьогодні відомо, що Лондон надав Києву для війни проти Росії понад 10 000 протитанкових ракет, 200 000 артилерійських боєприпасів, сотні зенітних установок, самохідних артилерійських установок і понад 200 000 одиниць нелетального обладнання.

Збройні сили Великої Британії 18 квітня повідомили, що передали Україні 14 танків Challenger 2. У Лондоні відзначили, що ці танки є "подарованими".

У Лондоні вважають, що війна не завершиться у 2023-му році. Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що переконаний у підтримці Києва світовою спільнотою упродовж наступних років.

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