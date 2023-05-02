До нього увійшла техніка, запитувана Україною.

Данія відправила Україні найбільший на сьогоднішній день пакет допомоги на суму 1,7 мільярда датських крон.

До нього увійшли транспортні засоби, техніка, засоби ППО і боєприпаси, спрямовані на зміцнення здатності України вести наступ в найближчі місяці, йдеться в заяві на сайті Міністерства оборони Данії. Зазначається, що цю техніку запросила Україна.

"Ми знаємо, що росіяни закріпилися на окупованих територіях України траншеями, мінними полями та іншими загородженнями, які повинні зупинити український наступ. Матеріали в пакеті пожертвувань важливі для того, щоб прокласти шлях українським танкам і бронетанковій піхоті на передовій. У той же час ми посилюємо зусилля з підтримки центральних потужностей", - сказав в.о. міністра оборони Троелс Лунд Поульсен.

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У пакет допомоги увійшли броньовані ремонтно-евакуаційні та інженерні машини, машини і шланги для розмінування, мінометні гранати, боєприпаси для протитанкового гранатомета Carl Gustaf, мобільні польові мости і пристрої для нічного бачення. Також вони виділили гроші на закупівлю ППО і 50 мільйонів євро на підтримку НАТО нелетальною технікою для України.

Допомога Україні від Данії

У Міноборони Данії заявили, що вони вже надали Україні підтримку на суму в майже 11 мільярдів данських крон.

На початку року вони висловили готовність передати на озброєння української армії 19 самохідних артилерійських установок Caesar. Також вони виділили пакет допомоги на суму понад 40 мільйонів доларів.

Минулої осені Данія пообіцяла передати зимову форму для українських солдатів, а також заявили про готовність взяти участь у відновленні об'єктів інфраструктури в Миколаївській області.

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