Нідерланди разом зі Швецією та Данією вироблятимуть шведські бойові машини піхоти Stridsfordon 90 (CV90) для потреб України. Як повідомляє BBC, для цього Нідерланди і Данія створять спеціальний фонд, до якого внесуть 400 млн євро.
Поки що планується виробити 230 машин. Більшу частину в Нідерландах - 180 одиниць.
При цьому влада Нідерландів заявила про плани збільшити виробництво військового обладнання для власних потреб.
"Європейські виробничі потужності мають бути збільшені для України, але також і для нас самих. Наші збройні сили мають бути готові до бою", - заявив глава Міноборони країни Кайсу Оллонгрен.
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Як писав УНІАН, франко-німецька збройова група KNDS, що виробляє, зокрема, САУ Caesar, у п'ятницю в Парижі в присутності президента України Володимира Зеленського офіційно оголосила про створення дочірнього підприємства в Україні.
Також ми розповідали, що Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000. Таку заяву зробив президент країни Еммануель Макрон. За його словами, також Франція навчить українських пілотів, які літатимуть на цих винищувачах.