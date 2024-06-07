Скільки часу займе виробництво і постачання, поки не зрозуміло.

Нідерланди разом зі Швецією та Данією вироблятимуть шведські бойові машини піхоти Stridsfordon 90 (CV90) для потреб України. Як повідомляє BBC, для цього Нідерланди і Данія створять спеціальний фонд, до якого внесуть 400 млн євро.

Поки що планується виробити 230 машин. Більшу частину в Нідерландах - 180 одиниць.

При цьому влада Нідерландів заявила про плани збільшити виробництво військового обладнання для власних потреб.

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"Європейські виробничі потужності мають бути збільшені для України, але також і для нас самих. Наші збройні сили мають бути готові до бою", - заявив глава Міноборони країни Кайсу Оллонгрен.

Західна військова допомога: останні новини

Як писав УНІАН, франко-німецька збройова група KNDS, що виробляє, зокрема, САУ Caesar, у п'ятницю в Парижі в присутності президента України Володимира Зеленського офіційно оголосила про створення дочірнього підприємства в Україні.

Також ми розповідали, що Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000. Таку заяву зробив президент країни Еммануель Макрон. За його словами, також Франція навчить українських пілотів, які літатимуть на цих винищувачах.

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