Контракт також передбачає поповнення шведського парку, який зменшився через відправку машин Україні.

Британська BAE Systems повідомила про підписання контракту зі Шведським управлінням оборонної техніки (FMV) на постачання нових бойових машин піхоти CV9035 MkIIIC та надання комплексної логістичної підтримки. Про це повідомляє офіційний сайт компанії.

"Ці нові CV9035 MkIIIC розширять можливості як шведського, так і українського війська і забезпечать екіпажам покращену бойову обізнаність, підвищену мобільність, захист і смертоносність", – відзначив керуючий директор BAE Systems Hägglunds Томмі Густафссон-Раск.

За словами розробника, нові машини будуть оснащені баштою з 35-мм гарматою, яку бачать у якості великого кроку вперед, з точки зору функціональності.

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Фактично мова йде про одну з найбільш сучасних БМП, яка має дуже високі показники захисту та вогневої мощі.

CV90 в Україні – що відомо

Нагадаємо, у минулому році повідомлялось, що влада Швеції надасть ЗСУ броньовані машини CV90. Тоді мова йшла про передачу близько 50 таких бронемашин.

І хоча Україні передали більш старий варіант, машина отримала винятково позитивні відгуки від бійців на фронті. Повідомлялось, що CV90 витримує пряме влучання "Ланцета", а завдяки спеціальному захисту БМП стає менш помітна для тепловізорів росіян.

Ще однією "фішкою" CV90 є гумові вставки в гусеницях, які дозволяють тихо під'їхати до позицій супротивника й почати вести по ньому вогонь.

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