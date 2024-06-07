Представники KNDS France вже підписали дві декларації про наміри з українською компанією ENMEK.

Франко-німецька збройова група KNDS, що виробляє, зокрема, САУ Caesar, у п'ятницю в Парижі в присутності президента України Володимира Зеленського офіційно оголосила про створення дочірнього підприємства в Україні.

Як пише BFM TV, філія компанії в Україні вироблятиме військову техніку та боєприпаси.

Повідомляється, що представники KNDS France вже підписали дві декларації про наміри з українською компанією ENMEK. Один із документів стосується створення центру технічного обслуговування САУ Caesar, а інший - 3D-друку запасних частин.

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Також було оформлено контракт на передачу Україні ліцензійного виробництва 155-мм снарядів.

Як відомо, концерн KNDS, крім САУ Caesar, також постачає Україні танки Leopard 2 та інші зразки техніки.

Збройові заводи в Україні

Концерн KNDS ще в березні оголосив про плани створити в Україні підрозділ з виробництва боєприпасів і запчастин для західної техніки. Як написав Себастьян Лекорню у Твіттер, KNDS створить дочірню компанію, "максимально наближену до потреб української армії".

У березні також повідомлялося, що німецький оборонний концерн Rheinmetall уже найближчим часом почне будівництво снарядного заводу в Україні, також у планах - виробництво бронетехніки.

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