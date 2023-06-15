Ці дрони офіційно представили влітку 2022 року.

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало відео з новими дронами, які вже скоро зʼявляться на озброєнні українських військових. Ця допомога має прийти вже в липні.

"Міжнародний фонд для України надасть критично важливі можливості для України, постачання першого раунду закупівель мають бути виконані наступного місяця", - йдеться у дописі британського оборонного відомства у Twitter.

Зазначається, що ці дрони представили влітку 2022 року. Вони стануть частиною нового пакету військової допомоги Україні, який анонсували в лютому 2023 року. Перші партії мають бути передані вже в наступному місяці.

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Україна отримає від Нідерландів чотири радари для системи ППО. Йдеться про системи пасивного спостереження VERA-NG загальною. Їхня вартість становить 150 мільйонів євро.

Крім того, 13 червня США оголосили про виділення нового пакету військової допомоги Україні на загальну суму до 325 млн доларів. До нього увійдуть, зокрема 15 БМП Bradley та 10 бронетранспортерів Stryker. Також Україна отримає додаткові боєприпаси для NASAMS і HIMARS, зенітні комплекси Stinger, протиброньові системи Javelin та інше обладнання.

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