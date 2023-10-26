ЄС зобов’язався поставити Україні 1 мільйон артилерійських снарядів до березня.

Європейський Союз відстає від своїх планів надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

Раніше ЄС пообіцяв надати Україні артилерійські боєприпаси протягом 12 місяців, спочатку за допомогою наявних запасів, а потім через контракти про спільні закупівлі та збільшення промислових потужностей.

Водночас пройшло вже більше половини цього часу, однак план виконаний лише на 30% і, виходячи з обсягу контрактів, підписаних на сьогоднішній день, ризикує не досягнути своєї цілі, пише Bloomberg.

Відео дня

Обізнані джерела зазначають, що кілька держав-членів ЄС приватно звернулися до відділу зовнішньої політики блоку з проханням продовжити цей термін.

Сполучені Штати, які мають на меті збільшити власне виробництво приблизно до 1 мільйона снарядів на рік у 2024 році, закликали ЄС активізувати свої зусилля.

Зазначається, що також конфлікт Ізраїлю та ХАМАС створює додаткові ризики для постачання зброї в Україну.

"Хоча наразі загальні вимоги Ізраїлю та України щодо боєприпасів не дуже збігаються, навіть відведення невеликої кількості 155-мм артилерійських снарядів від Києва, якщо вони знадобляться Ізраїлю, має значення, коли їх кількість настільки обмежена", - пише видання.

Боєприпаси для України

У березні ЄС затвердив рішення про відправку Україні 1 мільйона боєприпасів протягом найближчого року. Снаряди будуть надані з власних запасів країн-учасників програми, а з бюджету ЄС їм буде надана компенсація. На ці цілі витратять 1 мільярд євро.

Після початку війни між Ізраїлем та ХАМАС США надали частину призначених для України ресурсів на цей конфлікт. Зокрема, ЗМІ писали, що Пентагон планує відправити Ізраїлю десятки тисяч 155-мм артилерійських снарядів, які були призначені для України з резервних запасів США.

Вас також можуть зацікавити новини: