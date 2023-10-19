Офіційні особи США припустили, що перенаправлення снарядів не матиме негайного впливу на здатність України боротися з російськими військами.

Пентагон планує відправити Ізраїлю десятки тисяч 155-мм артилерійських снарядів, які були призначені для України з резервних запасів США кілька місяців тому

Армія оборони Ізраїлю та Міністерство оборони Ізраїлю заявили своїм американським колегам, що їм терміново потрібні артилерійські снаряди для підготовки до наземного вторгнення в Газу і потенційної ескалації війни з боку "Хезболли" вздовж ізраїльсько-ліванського кордону, кажуть ізраїльські чиновники, пише видання Axios з посиланням на трьох ізраїльських чиновників, знайомих з ситуацією.

Офіційні особи США припустили, що перенаправлення снарядів для України в Ізраїль не матиме негайного впливу на здатність України боротися з російськими військами.

Відео дня

Але неясно, чи можуть військові поставки США в Україну бути розтягнуті, якщо війна між Ізраїлем і ХАМАСом переросте в більш широкий регіональний конфлікт.

Військовий чиновник США повідомив Axios, що не може надати детальну інформацію про конкретну зброю, що відправляється в Ізраїль.

Він сказав, що Міністерство оборони і Транспортне командування США володіють надійними можливостями глобального розгортання і розподілу, які можуть продовжувати підтримувати Ізраїль, а також інші країни.

"Ми беремо участь у всебічній координації в Міністерстві оборони. Це включає в себе тісну співпрацю з нашими бойовими командуваннями, щоб з'ясувати, які боєприпаси та обладнання з американських арсеналів можуть бути швидко надані для потреб Ізраїлю", - заявив американський військовий представник.

Військова допомога США для Ізраїлю

З тих пір, як напад ХАМАСу на Ізраїль спровокував війну 7 жовтня, ізраїльські військові значно збільшили використання артилерії - як в секторі Газа, так і в сутичках з "Хезболлою" на кордоні з Ліваном.

Боєприпаси, призначені для України, були частиною арсеналу зброї США, який зберігається в Ізраїлі в рамках угоди між країнами. Доступ до місць зберігання зброї мають тільки військовослужбовці США. Але згідно з угодою між країнами, Ізраїль може використовувати ці боєприпаси в сценарії війни в короткі терміни зі схвалення США.

Після нападу Хамасу 7 жовтня ЦАХАЛ здійснив початкову оцінку своїх нагальних потреб у зброї та передав її Пентагону. За словами ізраїльських офіційних осіб, одним із запитів було повернути десятки тисяч 155-мм артилерійських снарядів для поповнення виснажених запасів надзвичайної допомоги США в Ізраїлі на випадок, якщо ізраїльським військовим знадобиться використовувати ці снаряди в найкоротші терміни, повідомили ізраїльські офіційні особи. Ізраїльські офіційні особи заявили, що США погодилися і відправлять артилерійські снаряди Ізраїлю у найближчі тижні.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що вони здатні надавати підтримку і Ізраїлю, і Україні, зберігаючи при цьому "загальну міжнародну оборону".

Вас також можуть зацікавити новини: