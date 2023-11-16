До складу "коробки" зокрема входить баражуючий боєприпас "Бобер", здатний долати відстань до 800 км.

У Головному управлінні розвідки привідкрили таємницю вмісту таємничого "Black Box", на який збирали гроші українці. У відео, оприлюдненому у Телеграм-каналі проекту "Повернись живим" боєць одного зі спецпідрозділів ГУР МОУ з позивним "Колібрі" "розпакував" коробку та показав, що знаходиться всередині.

"Всередині "Black Box" знаходиться, зокрема, виготовлений в Україні баражуючий боєприпас "Бобер", здатний долати відстань до 800 км. Це — не єдина складова "коробки", але те, що ми можемо озвучити станом на зараз", - зазначають у фонді.

Зазначається, що за перші 8 місяців 2023 року "коробка" завдала ворогові збитків на понад 900 мільйонів доларів. "Бобер" успішно виконував задачі у Криму, на тимчасово окупованих територіях України і "залітав" на військові об’єкти на ворожій території.

"Black Box", до прикладу, влучив у сховище, де зберігалися ракетні частини до балістичних ракетних комплексів "Іскандер", - зазначається у повідомленні.

Крім того, у фонді зазначили, що на зібрані 15 мільйонів гривень будуть придбані автівки з комплектуючими для бійців, що працюють з "Black Box".

Проект Black Box - що про нього відомо

Як повідомляв УНІАН, минулого року Головне управління розвідки Міноборони повідомило про реалізацію спільного проекту з Фондом "Повернись живим" і блогером Ігорем Лаченковим.

Як зазначили в ГУР, секретний проект "Black Box" зібрав 230 млн грн минулого року, він є масштабуванням попередньої ініціативи розвідки спільно з волонтерами загальною вартістю 40 мільйонів гривень.

Повідомлялося, що лише протягом квітня-травня проект завдав росіянам збитків на $700 мільйонів.

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