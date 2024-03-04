Росіяни стверджують, що набагато дешевше купити старіші танки для війни.

Росія поставила на озброєння своєї армії новий танк Т-14 "Армата". Втім, на фронт в Україну його не відправлятимуть.

Як повідомляє пропагандистське "РИА-Новости", про це заявив генеральний директор "Ростеху" Сергій Чемезов. "Армата", за його словами, нібито набагато перевершує інші російські та радянські танки за своїми характеристиками.

"Але в ході СВО (так росіяни називають війну - УНІАН) ці танки навряд чи використовуватимуться через свою високу вартість. Армії простіше придбати дешевші танки Т-90", - пишуть пропагандисти з посиланням на Чемезова.

Російський танк Т14 "Армата"

Як заявляють творці, Т-14 "Армата" - російський основний бойовий танк наступного покоління, створений для використання в рамках "мережоцентричної концепції" ведення бою. Танк відрізняється від класичних радянських і російських танків безекіпажною баштою і безліччю різних інновацій у сфері розвідки, управління вогнем і маскування.

Хоча ще в 2015 році було заявлено про початок великосерійного виробництва, згідно з відкритими даними, до теперішнього моменту вироблено лише близько 30 одиниць. У квітні російські ЗМІ повідомили, що "Армата" використовується на фронті для обстрілу українських позицій, але в прямих бойових зіткненнях поки не була задіяна.

Український військовий експерт Олег Жданов раніше висловив упевненість, що цей танк виявився "справжнім "пшиком": "класичний приклад, як кулька здулася".

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