Пентагон вже запакував усі "подарунки" для ЗСУ і лише чекає відмашки від політичного керівництва США, щоб передати їх українцям.

Україна отримає першу партію зброї від США "менше, ніж за тиждень" після того, як Конгрес США ухвалить нову програму допомоги Києву і президент Байден підпише цей закон. Про це офіційні особи США розповіли The Washington Post на умовах анонімності.

Зазначається, що цими вихідними Палата представників Конгресу має розглянути законопроект про допомогу Україні, запропонований спікером Майком Джонсоном. Якщо його ухвалять, то наступного тижня цей документ розгляне Сенат Конгресу, де обіцяють не затягувати з ухваленням. Якщо і Сенат скаже своє "Так", залишиться отримати лише підпис Байдена, який теж схвально відгукнувся про документ.

Раніше джерела Пентагону вже розповіли ЗМІ, що військові США почали пакувати нову партію зброї для України заздалегідь, щоб передати її одразу, як буде згода Конгресу.

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Після ухвалення закону про допомогу Україні "знадобиться менше тижня, перш ніж частина зброї потрапить на поле бою", – запевнив один зі співрозмовників видання.

Що саме увійде в першу партію зброї і в якій кількості – наразі невідомо. The Washington Post припускає, що там точно будуть 155-міліметрові боєприпаси для артилерії та реактивні снаряди "середньої дальності". Також, ймовірно, Україна отримає додаткові засоби ППО, зокрема зенітні ракети.

Конгрес розгляне закон про допомогу Україні

Як писав УНІАН, ймовірно, у субботу 20 квітня Палата представників розгляне новий законопроект про військову допомогу Україні – вперше за понад півроку. За оцінками Financial Times, є досить високі шанси, що документ схвалять, хоча голосування ще може зірвати Дональд Трамп, який досі не дав своєї однозначної оцінки цьому документу.

У верхній палаті Конгресу – Сенаті – обіцяють швидко дати свою згоду на цей законопроект, якщо він успішно пройде через нижню Палату представників. Також закон хочуть надіслати на підпис Байдену у найкоротші строки.

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