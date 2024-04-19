Шумер додав, що сподівається на підтримку законопроектів з боку Палати представників, оскільки "зволікання дорого обійшлося США та їхнім союзникам".

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що сенат США "швидко" ухвалить законопроекти спікера Палати представників Майка Джонсона, зокрема про допомогу Україні.

"Якщо Палата представників відправить Сенату пакет законопроєктів щодо національної безпеки, ми швидко відправимо його президенту США Джо Байдену", – написав він у твітері.

Шумер додав, що сподівається на підтримку законопроектів з боку Палати представників, оскільки "зволікання дорого обійшлося США та їхнім союзникам".

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Він також нагадав, що цього тижня провів зустріч із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

"Якщо США не підтримають Україну, вони програють війну російському президенту Володимиру Путіну", – наголосив політик.

Законопроект про допомогу Україні - деталі

У п’ятницю, 19 квітня, Палата представників Конгресу США провела процедурне голосування за законопроекти про іноземну допомогу, зокрема і Україні, що дозволить винести їх на подальший розгляд. Таке рішення підтримали 316 республіканців та демократів.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден пообіцяв "негайно підписати" законопроекти спікера Палати представників Майка Джонсона про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, коли документи буде схвалено Конгресом.

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