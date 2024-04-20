США можуть швидко перейти до постачання Україні озброєнь після ухвалення відповідного закону в Конгресі.

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що після того, як у Конгресі ухвалять законопроект про допомогу Україні, Сполучені Штати Америки зможуть швидко перейти до постачання озброєнь для наших військових. Про це вона розповіла національного телемарафону "Єдині новини".

За її словами, "від моменту підписання може минути дуже короткий час до оголошення і його постачання".

Дипломатка очікує, що поставки зброї в Україну почнуться дуже швидко. Вона стверджує, що йдеться про дні або тижні.

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"Пентагон із нашим Міноборони не переставав щодня працювати над пошуками зброї і такі пакети готуються", – додала Маркарова.

Вона також сподівається, що Конгрес США під час голосування за проект з допомогою для України відхилить поправки, які зменшують її чи унеможливлюють її виділення. Маркарова нагадала, що до законопроєкту HR.8035, який стосується допомоги Україні, на дебати буде винесено чотири правки:

авторства Вікторії Спартц, спрямованої на виключення низки підпунктів допомоги;

авторства Марджорі Тейлор Грін, спрямованої на зменшення усіх доларових сум, передбачених законопроєктом, до нуля;

авторства Кевіна Герна, спрямованої на встановлення заборони на використання економічної допомоги для виплати пенсій та заробітних плат державним службовцям;

авторства Кет Каммек, спрямованої на вилучення з законопроєкту усієї невійськової допомоги.

"Сподіваємося, що правки, які зменшують чи виключають допомогу Україні будуть відхилені, – зазначила Маркарова.

Посол нагадала, що у разі успішного проходження пакета через Палату представників, він буде переданий на розгляд Сенату як зміни до сенатського законопроєкту про міжнародну допомогу США HR.815, який був прийнятий у лютому. Це має спростити процедуру затвердження пакета в Сенаті, додала посол.

Допомога Україні від США - деталі

У п’ятницю, 19 квітня, Палата представників Конгресу США провела процедурне голосування за законопроекти про іноземну допомогу, зокрема і Україні, що дозволить винести їх на подальший розгляд. Таке рішення підтримали 316 республіканців та демократів.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що сенат США "швидко" ухвалить законопроекти спікера Палати представників Майка Джонсона, зокрема про допомогу Україні. В свою чергу Пентагон заявив, що зможе оперативно відправити Україні пакет військової допомоги, якщо рішення щодо надання підтримки буде ухвалене Палатою представників та Сенатом.

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