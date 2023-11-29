Кулеба зазначив, що мільйон снарядів буде доставлено, але питання в графіку.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляє, що країни-члени Європейського Союзу переоцінили технічні можливості з виготовлення снарядів, але 1 мільйон боєприпасів для України буде доставлено. Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав на прес-конференції після першого засіданням Ради Україна-НАТО на рівні глав МЗС у Брюсселі.

"100%, що мільйон буде доставлено. Питання тільки в графіку доставки", - сказав Кулеба, додавши, що він не може сказати, чи буде це зроблено до кінця березня.

"Я не бачу відсутності політичної волі поставити мільйон і більше снарядів. Я реально бачу, що колеги переоцінили технічну можливість країн виготовити, знайти і закупити ці снаряди. І тому ми б'ємо у дзвони", - наголосив Кулеба.

Відео дня

Глава МЗС розповів, про що говорив на закритій зустрічі Ради Україна-НАТО.

"На початку року я був тут. Ми зібрали першу зустріч: НАТО, ЄС і Україна - Столтенберг, Боррель і я. Ключова тема цієї зустрічі, я сказав: давайте щось робити з оборонними індустріями, тому що кожен самотужки не може це вирішити. Нам потрібна система. Я тоді бив в набат. Сьогодні я сказав колегам, що я на початку року бив в набат, і я сьогодні продовжую бити в набат. Треба робити конкретні кроки", - заявив Кулеба.

Він зазначив, що на відміну від Росії - це не державний бізнес, а приватний бізнес, і тому не можна приватні компанії викликати і наказати, що робити. "Але потрібні системні рішення", - наголосив міністр.

"Я не маю жодного сумніву, що коли ось цей маховик розкрутиться, то оборонні індустрії Заходу, а Україна є інтегрованою частиною Заходу, будуть набагато потужнішими, ніж російська оборонна індустрія", - переконаний Кулеба.

Водночас, глава МЗС розповів, що сьогодні від колег з НАТО почув про категоричне "ні" будь-яким натякам про втому від війни, і не менш категоричне "так" щодо продовження і збільшення підтримки України.

"Чесно кажучи, сьогодні було навіть краще, аніж я очікував. Тому що колеги не просто констатували якісь речі, а реально підтверджували, що допомога не тільки продовжиться, а й буде збільшуватися. І головне, що всі міністри відчули потребу чітко заявити, що ні про яку втому від війни в їхніх країнах і урядах не йдеться і йтися не може", - наголосив Кулеба.

Мільйон снарядів від ЄС для України

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Євросоюз не зможе передати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів до березня, як це раніше планувалось.

За словами верховного представника ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозепа Бореля, щоб покращити роботу, оборонні фірми мали б більше зосередитися на передачі боєприпасів в Україну та менше - на експорті в інші країни. Дипломат сумнівається, що оборонні виробничі потужності ЄС досягли верхньої межі.

Вас також можуть зацікавити новини: