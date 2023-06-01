Президент наголосив, що Україна зіграє ключову роль у ситуації із ПМР.

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо ймовірної долі так званого Придністров'я. За його словами, Україна зіграє основну роль у ключових процесах цього псевдоутворення.

"Україна точно гратиме одну з головних ролей (у долі Придністров'я. - прим.), бо у нас кордон. Щодо того, що робити з тими, хто там на території, з військами... Вони захочуть жити - підуть. Таксі я їм замовляти не буду. Знайдеться шлях. Той, хто хоче жити, завжди знаходить вихід", - сказав президент під час прес-конференції у Молдові за підсумками візиту.

Зеленський у Молдові - останні новини

У четвер, 1 червня, президент України Володимир Зеленський прибув до Молдови для участі у саміті Європейської політичної спільноти.

"Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію Patriot. ЄС, НАТО, формула миру. Усе для захисту нашого майбутнього", - прокоментува Зеленський свій візит.

Під час візиту президент заявив, що Україна готова до членства в Організації Північноатлантичного договору, але очікує від Альянсу на досягнення відповідного консенсусу.

Також у Молдові президент Сербії Олександр Вучич зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. У березні посол України в Сербії Володимир Толкач в інтерв'ю виданню Nova.rs говорив, що над зустріччю або телефонною розмовою президентів працюють дипломати.

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