Західні танки ласий шматок для російських пропагандистів.

Українські танки західного виробництва - Challenger-2, Leopard-2 і M-1 Abrams - пріоритетні цілі для російських військ. Кожне влучання в західний танк стає ласим шматочком для пропаганди.

Видання Forbes пише, що українська армія втратила всього три з 31 американського танка M-1. Принаймні, ще один Abrams був пошкоджений. Неясно, скільки членів екіпажу - по чотири людини в кожному танку - врятувалися.

Наразі російські протитанкові керовані ракети, схоже, є головними вбивцями українських М-1. Якщо це так, то це переконливий аргумент на користь оснащення Abrams системою попередження про ракетний напад, але існує безліч інших способів знищення танків.

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47-а механізована бригада є єдиним оператором Abrams в українській армії. Бригада вступила в бій на північ від Авдіївки, де проходив зимовий наступ Росії, пізньої осені 2023 року, а М-1 прибули через деякий час, замінивши кілька збережених у бригаді Leopard 2A6.

М-1 опинилися в гущі боїв, коли українці відступили від руїн Авдіївки і зайняли нову оборонну лінію за кілька миль на захід. Там 47-а бригада і сусідні підрозділи зупинили просування росіян.

47-а бригада втратила свій перший М-1 приблизно 26 лютого, коли російський FPV-дрон вразив бойове відділення танка та спричинив пожежу, що зрештою знищила його. Можливо, у момент удару було відчинено двері, які зазвичай перешкоджають проникненню полум'я у відсік і спалюванню боєприпасів 120-міліметрового знаряддя, але точно сказати важко.

Другий Abrams був виведений з ладу 3 березня або раніше - цього разу, як повідомляється, протитанковою ракетою з лазерним наведенням "Корнет", яка влучила у відносно погано захищений бік корпусу танка і пройшла крізь встановлену вибухоактивну броню M-19. У "Корнетів" тандемні боєголовки: перший заряд пробиває броню, другий вибухає всередині танка.

У вежу влучила друга ракета, за нею пішов безпілотник FPV, але саме перша ракета і вогонь, що спалахнув унаслідок її влучання, знищили 69-тонний M-1.

Третя підтверджена втрата Abrams, що сталася за тиждень після другої, вочевидь, також була спричинена влучанням протитанкової ракети, що спричинила пожежу, внаслідок якої згоріли набої головної гармати в бойовому відділенні. Мабуть, відмовили вибухові люки і зовнішня панель відсіку.

Лазерна система виявлення, можливо, врятувала б два Abrams, які стали жертвами "Корнетів" або аналогічних ракет, але вона не запобігла б іншим втратам. Не запобігла б вона і тому, що майже напевно станеться найближчими тижнями і місяцями, поки війна триватиме, а решта 28 M-1 продовжуватимуть битися: втрати від мін, артилерії і, можливо, навіть інших танків.

ЗСУ ризикують танками Abrams - головні новини

Україна почала отримувати танки Abrams від США восени 2023 року. Загалом було передано 31 танк.

Forbes писав, що брак артилерії змушує українських військових вести бій на ближній дистанції і ризикувати американськими танками Abrams. Через це ЗСУ втратили кілька західних танків штурмових машин Breacher.

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