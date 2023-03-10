Норвегія спільно зі США передасть Україні ще два взводи зенітно-ракетних комплексів NASAMS, повідомляє сайт уряду Норвегія.
"Україна гостро потребує захисту від ракетних атак, і Норвегія надасть допомогу", - цитує прес-служба слова міністра оборони країни.
NASAMS прибудуть на додаток до двох взводів, наданих США минулої осені.
Кожен взвод налічує по 3-4 пускові установки з шістьма ракетами AMRAAM в кожній, а також РЛС-станцію, пункт управління вогнем і одиницю техніки з електрооптичної камерою.
"Ще дві вогневі одиниці значно поліпшать здатність України захищати свої міста і критично важливу інфраструктуру від російських ракетних атак", - йдеться на сайті.
Норвегія також навчить український персонал обслуговуванню та експлуатації системи.
NASAMS в Україні – що відомо про роботу передових засобів ППО
США спільно з Норвегією передали Україні перші взводи передових ЗРК NASAMS ще у листопаді 2022 року, коли Росія тільки почала тероризувати міста та критичну інфраструктуру ракетними атаками.
Відтоді ППО проявили себе якнайкращим чином. Зокрема, у Повітряних силах наголошували на ефективній роботі NASAMS, наприклад, у новорічну ніч, завдяки чому РФ не змогла занурити українців у блекаут на зимові свята.
За словами спікера ВПС ЗСУ Юрія Ігната, NASAMS збивають 100% крилатих ракет ворога. Військовий експерт Олег Жданов свого часу підкреслював, що Київ вдасться закрити від ворожих ударів двома такими комплексами.
Тим не менше Україна досі потребує засобів ППО, зокрема й для збиття дешевих іранських дронів.