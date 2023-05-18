Спікер побував на заводі, де виробляються ці системи.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук під час свого візиту до Норвегії заявив, що Україна отримає ще більше систем ППО NASAMS.

Як повідомляється у Telegram-каналі ВР, Стефанчук відвідав підприємство в Норвегії, де виробляють це озброєння.

"Відвідав сьогодні підприємство, де виробляють, зокрема, ППО NASAMS. Вони є в Україні й нам потрібно більше. І їх буде більше!!! Скоро! Зовсім скоро!", - написав Стефанчук.

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За його словами, разом із президентом Kongsberg Defence&Aerospace Ейріком Лі та президентом Стортингу Масудом Гаракхані він обговорив збільшення постачання протиповітряних систем для Збройних Сил України.

"Аби ще ефективніше збивати все, що Росія в агонії випускає по мирних українських містах, і захиститися від брутальних атак, які РФ продовжує здійснювати проти України", - додав Стефанчук.

NASAMS на захисті українського неба

Зенітно-ракетний комплекс NASAMS захищає українське небо від російських ракет з листопада минулого року. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що за 5 місяців роботи ЗРК було знищено понад 100 ракет та дронів, якими агресор атакував Україну. У новорічну ніч ці комплекси продемонстрували високу ефективність.

Довідка УНІАН. NASAMS - це пересувний ЗРК, норвезько-американського виробництва. Він може перехоплювати повітряні цілі на відстані до 40 км і на висоті до 16 км.

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