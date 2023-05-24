У США уточнили терміни навчання української армії на бойових машинах.

У Міноборони США уточнили терміни початку навчання українських військових на танках M1A1 Abrams: орієнтовно, тренування мають розпочатися вже наступного тижня.

Такий прогноз озвучив речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер для "Голос Америки". Йдеться про навчання ЗСУ на одному з полігонів у Німеччині, яке має тривати приблизно десять тижнів.

У травні туди передислокували групу з 31 танка Abrams. Вже цього тижня близько 250 українських танкістів прибудуть до ФРН для початку тренувань, які проходитимуть під керівництвом американських інструкторів.

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Серед головних завдань під час "знайомства" з машинами: засвоєння навиків управління та маневрування на танках в умовах, що імітують бойові дії, а також інструктаж з технічного обслуговування M1A1 Abrams.

ЗСУ освоять маневри на танках Abrams - що потрібно знати

Нагадаємо, що раніше про прибуття 31 танка Abrams на одну з військових баз Німеччини повідомило видання Sky News. За даними ЗМІ, йдеться про полігон у місті Графенвер.

У квітні навчання ЗСУ на танках Abrams анонсував глава Пентагону Ллойд Остін. Він заявив, що навчання української армії почнеться в найближчий місяць.

Вже в травні Остін уточнив, що США мають намір передати Україні партію танків Abrams восени 2023 року. Прогноз стосувався початку сезону.

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