На початку наступного тижня ці танки прибудуть на німецьку базу для початку тренувань.

Американські танки Abrams, необхідні для навчання українських сил оборони, прибули до Німеччини.

Як повідомляє Sky News, зараз вони прямують на військову базу Графенвер, де навчання розпочнеться через два-три тижні.

Офіційний представник США сказав, що 31 танк M1A1 Abrams, необхідний для навчання, прибув до порту німецького міста Бремергафен у минулі вихідні, і вони дістануться до військової бази у Графенвер на початку наступного тижня.

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Зауважується, що прибуття танків в Графенвер у Баварії на пару тижнів випереджає графік, який було намічено під час зустрічі військових лідерів у Німеччині минулого місяця, коли обговорювали потреби України у війні проти Росії.

Танки Abrams для України

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що навчання українських військових на танках M1 Abrams розпочнуться у найближчий місяць.

Своєю чергою голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі сказав, що підготовка танкових екіпажів розпочнеться на навчальних моделях танків, які є доволі боєздатними. Зокрема, навчання передбачатимуть ведення стрільби, маневрів і обслуговування танків.

Сьогодні стало відомо, що під час слухань у Сенаті США з приводу нового військового бюджету Остін заявив, що американські танки M1 Abrams для ЗСУ будуть поставлені на початку осені. При цьому він зауважив, що в даний час українські військові вже отримали "доступ" до кількох "Абрамсів" – щоб почати підготовку екіпажів для тих машин, які надійдуть пізніше. Пентагон розраховує, що до моменту прибуття в Україну обіцяних танків екіпажі будуть вже готові.

За словами Остіна, в даний час США розгортають інфраструктуру для постачання і обслуговування танків, які отримає Україна. Одна з головних складнощів полягає в тому, що танки Abrams обладнані газотурбінним двигуном та іншими складними системами.

Як відомо, союзники доставили Україні вже більш ніж 230 танків, більше ніж 1 тис. 550 одиниць бронетехніки та іншого обладнання і боєприпасів для того, аби підтримати більш ніж 9 нових бронетанкових бригад.

Остін переконаний, що ця техніка і навчання в додаток до неї, допоможуть українським силам тримати позицію та продовжувати здобувати успіх на полі бою.

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