Американські танки Abrams, необхідні для навчання українських сил оборони, прибули до Німеччини.
Як повідомляє Sky News, зараз вони прямують на військову базу Графенвер, де навчання розпочнеться через два-три тижні.
Офіційний представник США сказав, що 31 танк M1A1 Abrams, необхідний для навчання, прибув до порту німецького міста Бремергафен у минулі вихідні, і вони дістануться до військової бази у Графенвер на початку наступного тижня.
Зауважується, що прибуття танків в Графенвер у Баварії на пару тижнів випереджає графік, який було намічено під час зустрічі військових лідерів у Німеччині минулого місяця, коли обговорювали потреби України у війні проти Росії.
Танки Abrams для України
Як повідомляв УНІАН, 21 квітня міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що навчання українських військових на танках M1 Abrams розпочнуться у найближчий місяць.
Своєю чергою голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі сказав, що підготовка танкових екіпажів розпочнеться на навчальних моделях танків, які є доволі боєздатними. Зокрема, навчання передбачатимуть ведення стрільби, маневрів і обслуговування танків.
Сьогодні стало відомо, що під час слухань у Сенаті США з приводу нового військового бюджету Остін заявив, що американські танки M1 Abrams для ЗСУ будуть поставлені на початку осені. При цьому він зауважив, що в даний час українські військові вже отримали "доступ" до кількох "Абрамсів" – щоб почати підготовку екіпажів для тих машин, які надійдуть пізніше. Пентагон розраховує, що до моменту прибуття в Україну обіцяних танків екіпажі будуть вже готові.
За словами Остіна, в даний час США розгортають інфраструктуру для постачання і обслуговування танків, які отримає Україна. Одна з головних складнощів полягає в тому, що танки Abrams обладнані газотурбінним двигуном та іншими складними системами.
Як відомо, союзники доставили Україні вже більш ніж 230 танків, більше ніж 1 тис. 550 одиниць бронетехніки та іншого обладнання і боєприпасів для того, аби підтримати більш ніж 9 нових бронетанкових бригад.
Остін переконаний, що ця техніка і навчання в додаток до неї, допоможуть українським силам тримати позицію та продовжувати здобувати успіх на полі бою.