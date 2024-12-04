У Міноборни сподіваються, що ракетна програма дозволить Україні оборонятися не лише сьогодні, а й закласти фундамент для оборони майбутнього.

Українська ракета-дрон "Паляниця" вийшла у серійне виробництво. Про це міністр оборони Рустем Умєров написав у блозі на LB.ua.

Він нагадав, що "Паляниця" є розробкою приватного стартапу, а у серійне виробництво ракету-дрон запустили завдяки підтримці Міноборони.

"Це яскравий приклад того, як держава та приватний сектор об’єднуються задля досягнення спільної мети", - зазначив Умєров.

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Загалом, за його словами, приватні підприємства демонструють "неймовірні" результати у питаннях розробок ракет.

Міністр наголосив на стратегічній важливості власних ракет. Оскільки українські крилаті та балістичні ракети дозволять ЗСУ діяти незалежно, завдаючи точкових ударів по ключових об’єктах ворога. А це не лише посилює нашу оборону, але й створює ефективний механізм стримування агресора.

"Президент Володимир Зеленський повідомив, що цього року Україна вже виготовила перші 100 ракет. Це стало можливим завдяки роботі Міністерства оборони, яке координує як державні, так і приватні ініціативи у ракетобудуванні. Досягнення українських розробників", - зазначив Умєров.

Він зауважив, що зокрема, відновлено та масштабовано серійне виробництво крилатих ракет Р-360 комплексу "Нептун". Модифіковані ракети тепер здатні вражати цілі на більшій дальності.

"Українська ракетна програма – це не лише про війну. Це про незалежність, самодостатність і технологічний прорив. Наші успіхи у ракетобудуванні доводять: ми здатні створювати зброю, яка змінює правила гри", - написав Умєров.

За словами міністра, ця програма дозволить не тільки забезпечити сучасне озброєння для сьогоднішніх боїв, але й закласти фундамент для оборони майбутнього.

"Українські ракети стануть гарантом безпеки нашої держави, здатним стримувати будь-яку агресію", - підкреслив він.

Ракета-дрон "Паляниця"

Про перше і успішне бойове застосування української ракети-дрона "Паляниця" проти російських окупантів повідомив цього року під час заходу до Дня Незалежності Президент України Володимир Зеленський. За його словами, саме цього дня, 24 серпня, ворога було уражено цією розробкою.

Як підкреслив президент, "Паляниця" є набагато швидшою і потужнішою за звичайні далекобійні дрони.

Колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ, заступник керівника компанії-виробника засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський каже, що Україна має фундаментальні можливості для виготовлення якісних крилатих та балістичних ракет – підприємства, зокрема, "Південьмаш", "Мотор Січ", "Івченко-Прогрес".

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