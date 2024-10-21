До співбесід з претендентами на посаду були залучені представники посольств США, Великої Британії та ФРН.

Наглядова рада Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" призначила на посаду генерального директора Олега Гуляка.

Як повідомила прес-служба товариства, цьому передували пошук та оцінка кандидатів, які проводило українське представництво Odgers Berndtson – міжнародної компанії, що спеціалізується на доборі керівників вищої ланки.

Зазначається, що на посаду керівника "Укроборонпрому" претендувало понад 20 осіб, з яких до шорт-листа потрапили три кандидати. З ними наглядова рада провела фінальну співбесіду та визначилася з кандидатурою. До співбесід з претендентами з шорт-листа були залучені представники посольств США, Великої Британії та ФРН.

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Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін зазначив, що Олег Гуляк добре знає нагальні потреби війська та є досвідченим керівником.

Голова наглядової ради "Укроборонпрому" Давід Ломджарія наголосив, що важливим є те, що найбільшу державну оборонну компанію очолила людина, яка має досвід роботи в Міністерстві оборони України та керівника напрямку логістики ЗСУ.

Олег Гуляк - що відомо

Олег Гуляк народився в 1972 році у Миколаївській області. Має звання генерал-майора. З 2017 по 2018 роки обіймав посаду заступника командуючого силами антитерористичної операції. Був Командувачем Сил логістики Збройних Сил України з 2021 по 2024 роки.

З 1 липня 2024 року займав посаду радника генерального директора з питань військового співробітництва "Укроборонпрому", з 5 вересня став в.о. генерального директора концерну.

Укроборонпром - останні новини

Цьогоріч компанія "Укроборонпром" вперше увійшла до списку 50 найкращих оборонних компаній світу за рейтингом Defense News. За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, минулого року "Укроборонпром" посідав 65 місце, а в цьому році піднявся одразу на 16 сходинок, до 49 місця.

У червні в "Укроборонпромі" повідомляли, що Україна запустила в серійне виробництво власні далекобійні ударні дрони.

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