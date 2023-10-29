Журналісти з'ясували, що нові дрони не такі вже й автономні, як про це намагаються говорити росіяни.

Росія нібито вже почала використовувати нову версію дрона-камікадзе "Ланцет" з системою визначення цілей на основі "штучного інтелекту". Про початок застосування цих БПЛА заявили аналітики ISW. Втім, вони посилаються лише на джерела серед російських так званих "воєнкорів". В оригінальному дописі від ворога є лише припущенням.

Як повідомляє військовий портал Defense Express, основою для цього стало відео з атакою по об'єкту, який ворог ідентифікував, як РСЗВ RM-70. Події відбулись 18 жовтня у районі Щербинівка під Торецьком, у приблизно 9 кілометрах від фронту. На ньому зафіксовано черговий удар "Ланцетом", коригування якого здійснює дрон-розвідник.

Втім, на відео видно, що спочатку оператор тримає об'єкт у великому квадраті прицілі, чекає поки він не буде обведений зеленою рамкою, після чого з'являється напис "цель захвачена" й далі макер прицілу продовжує утримуватись на об'єкті до моменту удару.

Відео дня

У дописі міститься інформація, що мова йде про використання так званого "Изделие 53" від Zala. Втім, журналісти видання зауважують, що це навряд чи був цей дрон.

Інформація щодо нового дрона-камікадзе була у липні розповсюджена на російських державних ЗМІ у відомому сюжеті про виробництво дронів-камікадзе "Ланцет". Дрон має складні крила та контейнерний запуск, а серед його особливостей якраз зазначалась можливість "самостійного пошуку та ідентифікації цілей". Дальність таких дронів зі складними крилами, а також розмір бойової частини менший ніж у дронів з фіксованим крилом у силу гірших аеродинамічних якостей.

Водночас попри якість відео від 18 жовтня, скоріш за все, у ньому зафіксовано використання не "Изделие 53", а "Ланцет" з двома Х-подібними крилами однакової довжини.

"Але це можливо більш загрозлива інформація. Бо тоді мова йде не про окремий дрон, серійне виробництво якого під питанням, а вже масовий виріб. Більше того, отримання ним нових можливостей цілком можливо передбачає лише оновлення програмного забезпечення, а не конструктивні зміни", - пише видання.

Аналітики зазначили, що за доволі гучними словами щодо "штучного інтелекту" та "самостійного пошуку цілі" стоїть більш ніж відома технологія з автосупроводом цілі для чого дійсно використовують певні елементи "машинного навчання", але це не автономна робота дрона.

Суть полягає у тому, що всі обрахунки для автосупроводження відбуваються на комп'ютері оператора, який обробляє зображення з дрона та захоплює ціль та веде дрон на неї. Тобто зберігається залежність зв'язку станції та дрона.

"Якщо брати інші відео використання "Ланцету", то оператор, дуже схоже, мав оновлювати перехрестя "руками", або самостійно керував дроном. Тобто така система дійсно є нововведенням, яка потенційно може підвищити точність "Ланцетів", але не є тим, що з цього намагаються вигадати російські воєнкори та пропагандисти. Водночас автоматичний пошук цілей та їх ідентифікація скоріше взагалі більше стосується роботи розвідувальних дронів", - підсумовує видання.

Нові "Ланцети" на фронті

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти використовують нову версію безпілотника-камікадзе "Ланцет" ("Изделие-53"). Він може автономно ідентифікувати цілі.

Ці "пташки" почали активно літати з 21 жовтня. Безпілотник нібито має систему автоматичного наведення, яка може розрізняти типи цілей і підвищувати шанси успішного удару. "Изделие-53" поки не використовують широко, але військові випробовують безпілотники для масових синхронізованих ройових ударів.

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