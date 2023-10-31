Від звичайного танка чи БМП танкетка відрізняється не лише відсутністю протиснарядної броні, але й малою вартістю.

На озброєння російської армії почали надходити так звані танкетки – компактні легкоброньовані гусеничні машини, які набули широкого розповсюдження після Першої світової війни, але після Другої світової практично вийшли з "моди".

Як пише Defense Express, Міністерство оборони РФ отримало перші 14 гусеничних легкоброньованих всюдиходів "Пластун-СН" із 50 замовлених. Контракт на ці машини було укладено в серпні цього року.

Розробники задумували ці всюдиходи для потреб цивільного сектору – геологів, нафтовиків тощо, але попиту не було. Натомість розробкою зацікавилися російські військові, які зажадали посилити машини протикульовим бронюванням і придбати в такому вигляді.

В армії окупантів "Пластуни" хочуть використовувати для допоміжних завдань – евакуації поранених, розвідки і таке інше. При цьому допускається також участь цих танкеток безпосередньо у вогневій підтримці піхоти на полі бою. На серпневій виставці "Армия-2023" розробник показав ці машини у двох версіях – із 82-мм мінометом та з оптико-електронною станцією на щоглі для розвідки.

Розробники стверджують, що "Пластун-СН" важить всього 3,8 тонни, що в рази менше навіть від легкого тягача МТ-ЛБ – його маса 9,7 тонни. Серед інших важливих характеристик "Пластуна" – ширина гусениці 500 мм, кліренс 500 мм, максимальна швидкість 50 км/год. Також стверджується, що бронювання всюдиходу здатне протистояти кулям калібру 7,62 мм, а можливий десант може складати до 8 осіб.

Зараз виробник "Русские машины Пластун" заявляє про здатність виробляти по 50 танкеток на рік, але обіцяє збільшити масштаб виробництва у 4-5 разів.

Інші новинки в армії країни-окупанта

Як писав УНІАН, окупаційні війська почали використовувати нову версію дрона-камікадзе "Ланцет" з системою визначення цілей на основі "штучного інтелекту". Наскільки це відповідає дійсності, проаналізували експерти американського Інституту вивчення війни.

Також ми розповідали, що російські ЗМІ вихваляються новою крилатою ракетою, якою оснастять винищувач Су-57. Стверджується, що ракета має невеликі розміри, але її дальність така ж як і у ракет стратегічної авіації, таких які несуть Ту-95МС і Ту-160.

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