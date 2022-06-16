Олексій Резніков зазначив, що рішення прийняли за підсумками зустрічі "Рамштайн-3".

Західні партнери передадуть Україні додаткову зброю. Таке рішення ухвалили за підсумками зустрічі з української оборони у форматі "Рамштайн-3".

Про це повідомив Міністр оборони Олексій Резніков у своєму Twitter-акаунті.

За його словами, українські військові отримають 155 мм гармати, артилерійські системи HIMARS, а також протикорабельні ракети Harpoons. Крім того, Словаччина надасть вертольоти, Канада, Польща та Нідерланди – артилерію, а Німеччина – РСЗВ.

"Україна продовжить боротьбу за свободу і незалежність. Наші партнери й надалі будуть підтримувати Україну. НАТО має найбільшу єдність у своїй історії. Україна переможе", - підсумував Резніков.

Як раніше повідомляв УНІАН, 15 червня відбулася зустріч Контактної групи підтримки України (так званий "Рамштайн-3"), очолювана США. На цьому засіданні обговорено термінові потреби України в озброєнні.

Пізніше президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні на суму 1 мільярд доларів. У новий пакет допомоги увійдуть протикорабельні ракетні системи, додаткові ракети до РСЗВ і снаряди для гаубиць M777.

Всього пряму підтримку Україні у сфері оборони забезпечують більше 40 держав.

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