Допомога почне надходити з серпня.

У новий пакет військової допомоги від США увійдуть протикорабельні системи, боєприпаси, яких дуже потребують ЗСУ, і спецтехніка.

Глава Пентагону Ллойд Остін в Брюсселі 15 червня озвучив повний список озброєння, яке незабаром буде поставлено на фронт українській армії.

Пакет військової допомоги на суму 1 мільярд доларів для України від США міститиме:

18 155-мм гаубиць;

36 тис. 155-мм снарядів;

18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;

додаткові снаряди до HIMARS;

4 автомобілі для ремонту техніки;

2 системи берегової охорони з ракетами "Harpoon";

тисячі захищених радіостанцій і оптичних пристроїв, в тому числі й нічного бачення.

Допомога почне надходити з серпня, додав Остін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі розпочалася зустріч "Рамштайн-3". Міністр оборони США Ллойд Остін закликає посилити зусилля для допомоги захисту України від вторгнення РФ.

Він запевняє, що формат "Рамштайн" намагається задовольнити оборонні запити України.

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