У новий пакет військової допомоги від США увійдуть протикорабельні системи, боєприпаси, яких дуже потребують ЗСУ, і спецтехніка.
Глава Пентагону Ллойд Остін в Брюсселі 15 червня озвучив повний список озброєння, яке незабаром буде поставлено на фронт українській армії.
Пакет військової допомоги на суму 1 мільярд доларів для України від США міститиме:
- 18 155-мм гаубиць;
- 36 тис. 155-мм снарядів;
- 18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;
- додаткові снаряди до HIMARS;
- 4 автомобілі для ремонту техніки;
- 2 системи берегової охорони з ракетами "Harpoon";
- тисячі захищених радіостанцій і оптичних пристроїв, в тому числі й нічного бачення.
Допомога почне надходити з серпня, додав Остін.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі розпочалася зустріч "Рамштайн-3". Міністр оборони США Ллойд Остін закликає посилити зусилля для допомоги захисту України від вторгнення РФ.
Він запевняє, що формат "Рамштайн" намагається задовольнити оборонні запити України.