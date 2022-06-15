Протикорабельні ракети Harpoon / US Navy

У новий пакет військової допомоги від США увійдуть протикорабельні системи, боєприпаси, яких дуже потребують ЗСУ, і спецтехніка.

Глава Пентагону Ллойд Остін в Брюсселі 15 червня озвучив повний список озброєння, яке незабаром буде поставлено на фронт українській армії.

Пакет військової допомоги на суму 1 мільярд доларів для України від США міститиме:

  • 18 155-мм гаубиць;
  • 36 тис. 155-мм снарядів;
  • 18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;
  • додаткові снаряди до HIMARS;
  • 4 автомобілі для ремонту техніки;
  • 2 системи берегової охорони з ракетами "Harpoon";
  • тисячі захищених радіостанцій і оптичних пристроїв, в тому числі й нічного бачення.

Допомога почне надходити з серпня, додав Остін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі розпочалася зустріч "Рамштайн-3". Міністр оборони США Ллойд Остін закликає посилити зусилля для допомоги захисту України від вторгнення РФ.

Він запевняє, що формат "Рамштайн" намагається задовольнити оборонні запити України.

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