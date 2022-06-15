Білий дім у середу оголосить про допомогу Україні у вигляді нової зброї на суму близько 1 мільярда доларів.
Про це пише Reuters з посиланням на джерела, проінформовані з рішенням адміністрації Байдена.
Новий пакет включатиме протикорабельні ракетні системи, додаткові ракети до РСЗВ і снаряди для гаубиць M777.
Як повідомляв УНІАН, міністр оборони України Олексій Резніков сьогодні звернеться до міністрів оборони країн-членів НАТО і візьме участь у засіданні Контактної групи підтримки України (так званий "Рамштайн-3").
Сьогодні у Брюсселі Резніков озвучить термінові потреби України в отриманні необхідного озброєння.
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