Новий пакет включатиме протикорабельні ракетні системи, артилерійські ракети та снаряди для гаубиць.

Білий дім у середу оголосить про допомогу Україні у вигляді нової зброї на суму близько 1 мільярда доларів.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела, проінформовані з рішенням адміністрації Байдена.

Новий пакет включатиме протикорабельні ракетні системи, додаткові ракети до РСЗВ і снаряди для гаубиць M777.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони України Олексій Резніков сьогодні звернеться до міністрів оборони країн-членів НАТО і візьме участь у засіданні Контактної групи підтримки України (так званий "Рамштайн-3").

Сьогодні у Брюсселі Резніков озвучить термінові потреби України в отриманні необхідного озброєння.

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