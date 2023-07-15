Румен Радев вважає, що українці хочуть воювати далі за рахунок європейців.

Президент Болгарії Румен Радев звинуватив Україну в тому, що саме вона наполягає на подальшому продовженні війни. Посольство України в Болгарії виступило зі спростуванням і заявило, що ситуація прямо протилежна.

У п'ятницю, спілкуючись з журналістами, болгарський президент зазначив, що війна в Україні має економічний, соціальний і політичний вимір і являє собою загрозу для всієї Європи. Але провину за ці загрози Радев поклав на українців.

"Я хочу прояснити, що Україна наполягає на продовженні цієї війни. Але також має бути зрозуміло, що рахунок оплачується всією Європою", – сказав він.

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Українське посольство в Софії спростувало слова Радева. Дипломати підкреслили, що Україна прагне миру і докладає всіх зусиль для його досягнення.

"Звинувачення України, яка зазнала віроломного нападу північного сусіда, у війні, що триває, — одна з найпоширеніших тез підтримки російської пропаганди і гібридної війни в Європі", – йдеться в заяві.

У посольстві підкреслили, що надання Україні оборонних засобів не веде до збільшення кількості жертв і руйнувань, а навпаки дозволяє врятувати більше життів простих громадян. Також дипломати зазначили, що надання гарантій безпеки Україні стане гарантією безпеки для всієї Європи, включаючи Болгарію.

Позиція Болгарії щодо війни в Україні

Президент Болгарії Румен Радев регулярно робить заяви, які можна кваліфікувати як підігравання Москві. Ще до повномасштабного вторгнення він заявляв, що Крим нібито є російським, а після – виступав проти поставок зброї Україні, без якої Росія змогла б захопити всю Україну.

Водночас уряди Болгарії, що часто змінюються, здебільшого дотримуються проукраїнського курсу. Наприклад, у перші місяці повномасштабного вторгнення саме Болгарія забезпечила Україні левову частку імпортних боєприпасів. Нещодавно новий уряд країни теж пообіцяв допомогу Україні.

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