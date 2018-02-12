Росіяни говорили, що їх там немає: глава Пентагону прокоментував ліквідацію найманців "Вагнера" у Сирії

Меттіс заявив, що контрактників або співробітників російських приватних військових компаній біля сирійського Хашаму не було.

Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що не має точної інформації про те, що російські найманці були ліквідовані під час авіаудару по силам сирійського диктатора Башара Асада.

Про це Меттіс заявив на брифінгу, стенограму якого розповсюдило Міністерство оборони США, передає ТАСС.

"Ми координуємо [в цьому районі] навіть наземні операції з кожної сторони", - зазначив Меттіс. Згідно з викладеним ним даними, російські військові не перебували серед сирійських сил, які зазнали обстрілу коаліції біля Хашшама. "Росіяни нам в той час говорили, що їх сил там немає", – заявив глава Пентагону.

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Меттіс також засумнівався, що росіяни контролюють ситуацію в регіоні.

"Факт полягає в тому, що хтось вирішив нас атакувати, а росіяни говорили, що мова йде не про них. (...) Не можна просити Росію запобігти конфлікту в тому випадку, коли вона щось не контролює, це не могло бути виконано", - зазначив Меттіс.

Він також додав, що річка Євфрат довгий час використовувалася як лінія розмежування між силами США і опозиції, а також військами Росії і уряду Сирії.

"Росіяни завжди відповідали на наші сигнали, ми завжди відповідали. Ця лінія ніколи не порушувалася", - додав Меттіс.

Він також припустив, що контрактників або співробітників російських приватних військових компаній біля Хашшама не було. "Думаю, росіяни нам би сказали", - зазначив Мэттис. Однак він попередив, що не має абсолютно точної інформацією щодо цього.

Нагадаємо, в результаті авіаудару міжнародної коаліції на чолі з США в Сирії загинули понад 100 бійців проурядових сил. Згодом стало відомо, що 9 лютого в Сирії ліквідували сотню найманців російської приватної військової компанії "Вагнер".

Згодом стало відомо, що кількість вбитих бійців російської приватної військової компанії "Вагнер" досягла понад 200 осіб.