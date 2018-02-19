Щонайменше 54 російських найманці "Вагнера" знищені в Сирії у вересні 2017 року - ЗМІ

Матері одного із загиблих найманців передали дві медалі ПВК "Вагнер": "За відвагу і мужність" і "За кров і хоробрість", які датовані 1 вересня 2017 року.

У вересні 2017 року в Сирії були знищені щонайменше 54 найманці приватних військових компаній з Росії.

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі. Видання вивчило історію одного із загиблих найманців - Євгенія Алікова з селища Сєвєроонежськ Архангельської області - і пакет документів, який був привезений його матері після смерті сина.

Жінка зазначає, що до поїздки в Сирію її син, починаючи з 2014 року, кілька разів бував в окупованому Луганську, де воював на боці бойовиків "ЛНР".

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Вона розповіла, що в середині вересня 2017 року з нею зв'язався чоловік з Ростова-на-Дону, представившись Андрієм. Він повідомив, що їй треба приїхати в місто і забрати тіло її сина, який загинув в Сирії. Жінка відповіла, що не може приїхати одна, на що їй сказали, мовляв, "ми своїх не кидаємо". До неї додому 20 вересня на машині приїхав чоловік середніх років. "Привіз труну з моїм синочком, всі його документи і гроші", - розповіла вона.

Також він передав п'ять мільйонів рублів в якості страхової виплати за загибель сина - за словами Атюшевої, він виклав на кухонний стіл пачки купюр п'ятитисячних, перетягнутих гумками.

Серед документів, які опублікувало видання, є розписка Алікова про отримання жетона ПВК "Вагнер" - в ньому йдеться, що 19 травня 2017 року він отримав особистий номер М-3601. Його мати розповіла, що він опинився в Сирії в середині літа 2017 року. При цьому "Бі-Бі-Сі" зазначає, що стандартний номер жетона, який військовим видає Міноборони РФ, складається із заголовної літери російського алфавіту та шестизначного числа, а номери найманців ПВК з Сирії скорочено до чотирьох цифр.

Довідка про смерть російського найманця Євгена Алікова, що загинув у Тіасі 2 вересня, отримала номер 77. Таким чином, тільки за вересень 2017 року в Сирії знищено як мінімум 54 найманця ПВК з Росії. Це більше, ніж офіційні цифри за всі три з половиною роки кампанії. За офіційними даними, які подає Міноборони РФ, за час операції в Сирії втрати особового складу збройних сил Росії склали 44 людини.

Згідно з документами, які Атюшева передала журналістам, тіло її сина 2 вересня привезли в державний госпіталь Аль Скельбія, який знаходиться в місті Хама (160 км від Тіаса, де він загинув). Тіло оглянули медики в присутності двох свідків.

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Крім довідки про відсутність інфекцій були складені ще дві: "Контейнер з тілом пана Алікова Євгена Євгеновича, російського за походженням, запаяний" і "В контейнері з тілом пана Алікова Євгена Євгеновича, російського за походженням, сторонніх вкладень немає".

Документи підписав головний лікар госпіталю Аль Скельбія Ісам Мухаммад Хоша.

За інформацією "Бі-Бі-Сі", довідки з арабської перевели на російську до 6 вересня, за що російське посольство заплатило 37 500 сирійських фунтів - близько п'яти тисяч рублів. Підпис за достовірність перекладу поставив другий секретар посольства Росії в Сирії Заур Гусейнов.

Матері загиблого також передали дві медалі ПВК "Вагнер": "За відвагу і мужність" і "За кров і хоробрість", які датовані 1 вересня 2017 року. Видання зазначає, що це може бути помилкою гравіювальника, так і вказівкою на те, що Аліков загинув наприкінці серпня, а до 2 вересня його тіло тільки забрали з поля бою і доставили в госпіталь.

Видання з посиланням на чотирьох найманців, які брали участь у боях на Донбасі та Сирії, що ФСБ бере розписку із найманців, що повертаються додому, про нерозголошення на п'ять років. В іншому випадку їм загрожують кримінальним переслідуванням за статтею "найманство".