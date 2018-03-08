Глава МВС Британії про отруєння Скрипаля: напад здійснено найжорсткішим способом

У МВС Великобританії заявили, що винний відповідатиме за напад найрішучішим чином, щойно стане зрозуміло, хто несе за нього відповідальність.

Міністр внутрішніх справ Великобританії Ембер Радд назвала використання нервово-паралітичної речовини на території Британії, за допомогою якого була здійснена спроба вбивства колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля, нахабним та зухвалим кроком.

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Як повідомляє Бі-бі-сі, Радд заявила, що «напад було здійснено найжорсткішим способом, публічно». При цьому міністр закликала не допускати спекуляцій навколо інциденту і дати поліції час для проведення ретельного розслідування.

Вона також пообіцяла, що Великобританія відповість найрішучішим чином на дії злочинців, як тільки стане зрозуміло, хто несе відповідальність за цей напад.

"Ми сповнені рішучості зробити все можливе, щоб притягнути винних до відповідальності, ким би вони не були і де б вони не знаходилися", - сказала вона.