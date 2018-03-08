Шпигуна Скрипаля отруїли нервово-паралітичною речовиною - британська преса (відео)

Основна версія слідства, за даними журналістів - кремлівський слід.

Шпигуна із Росії Сергія Скрипаля отруїли нервово-паралітичною речовиною

Про це пише британська преса, посилаючись на джерела, причетні до розслідування справи. Наразі правоохоронці з'ясовують можливе походження отрути, йдеться у сюжеті ТСН.

Основна версія слідства, за даними журналістів - кремлівський слід. Колишній полковник російської розвідки із донькою лишаються у критичному стані.

Як повідомляв УНІАН, колишній російський шпигун Сергій Скрипаль знаходиться в критичному стані через отруєння невідомою речовиною у Великобританії, де він проживав останні роки. У Кремлі заявили, що не мають жодної інформації з приводу того, чим займався Скрипаль і з чим може бути пов'язана ситуація. Голова міжнародного комітету палати громад Тому Тугендхат заявив, що таємнича хвороба колишнього російського шпигуна має всі ознаки російської причетності.

Глава МЗС Британії Джонсон заявив, що Лондон має намір вжити жорсткі заходи в разі, якщо вдасться встановити причетність Росії до отруєння Скрипаля. У свою чергу, в Москві заяву глави МЗС Великобританії назвали "дикістю". Скрипаль - колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році незабаром після прибуття до Великобританії померла його дружина, а в минулому році під час відвідин Росії при загадкових обставинах помер і його 44-річний син.