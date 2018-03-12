Помер Олег Табаков: ЗМІ дізналися причину

Артиста відключили від апарату життєзабезпечення.

Олег Табаков, російський актор і режисер, народний артист СРСР помер 12 березня. Причиною смерті Табакова став серцевий напад.

Про це повідомляє Телеграм канал Mash. Уточнюється, актор пішов з життя у 16:15 за місцевим часом.

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Також у ЗМІ пишуть, що Табаков останні місяці не приходив до тями. Медики робили невтішні прогнози, але родичі артиста не наважувалися відключити його від апаратів штучного підтримання життя.

Табакова госпіталізували в кінці листопада минулого року, тоді повідомялося, що у нього пневмонія і він скоро одужає. Однак потім стан його здоров'я сильно погіршився. Його підключили до апарату штучного дихання. Більшу частину часу в лікарні Табаков проводив у стані штучної коми. 30 січня в ЗМІ з'явилася інформація, що в артиста почалися судоми і, ймовірно, відмовляє головний мозок. 12 березня Олег Табаков помер, артиста відключили від апарату життєзабезпечення.

Прощання з Олегом Табаковим відбудеться 15 березня в Московському художньому театрі ім. Чехова, де актор працював директором і художнім керівником. Поховають актора на Новодівичому кладовищі в Москві.