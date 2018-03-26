У Польщі затримали підозрюваного у шпигунстві на користь Росії - ЗМІ

У Польщі затримали особу, яка підтримувала контакти з офіцерами російської розвідки під прикриттям.

Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало особу, підозрювану у шпигунстві на користь Росії.

Читайте такожБерлін і Париж скоординують можливі санкції проти РФ через отруєння Скрипаля

Арештований цікавився діяльністю польського Міністерства енергетики, інформує телеканал TVP1.

Як повідомляється, підозрюваного звати Марек В. Він підтримував контакти з офіцерами російської розвідки, які "діяли під дипломатичним прикриттям" у посольстві Росії у Варшаві.

Уточнюється, що Агентство внутрішньої безпеки Польщі проводило розслідування за допомогою інших держав Євросоюзу.

Затриманого чоловіка взято під варту на три місяці.

В Агентстві внутрішньої безпеки підтвердили PAP інформацію про затримання розвідника. "Марек В. передавав співробітникам російських спеціальних служб інформацію, що стосується планових дій польського уряду проти будівництва газопроводу Nord Stream 2", - заявив офіційний представник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін.

Після повідомлень про затримання розвідника МЗС Польщі викликало російського посла в Варшаві.