У Польщі затримали підозрюваного у шпигунстві на користь Росії - ЗМІ
Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало особу, підозрювану у шпигунстві на користь Росії.
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Арештований цікавився діяльністю польського Міністерства енергетики, інформує телеканал TVP1.
Як повідомляється, підозрюваного звати Марек В. Він підтримував контакти з офіцерами російської розвідки, які "діяли під дипломатичним прикриттям" у посольстві Росії у Варшаві.
Уточнюється, що Агентство внутрішньої безпеки Польщі проводило розслідування за допомогою інших держав Євросоюзу.
Затриманого чоловіка взято під варту на три місяці.
В Агентстві внутрішньої безпеки підтвердили PAP інформацію про затримання розвідника. "Марек В. передавав співробітникам російських спеціальних служб інформацію, що стосується планових дій польського уряду проти будівництва газопроводу Nord Stream 2", - заявив офіційний представник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін.
Після повідомлень про затримання розвідника МЗС Польщі викликало російського посла в Варшаві.