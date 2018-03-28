Мальта і Словаччина відкликають своїх послів з Росії

У МЗС Словаччини відзначили, що главу дипмісії з Росії відкликають вперше за 20 років.

Мальта оголосила про відкликання свого посла в Росії для консультацій у зв'язку з отруєнням колишнього полковника ГРУ РФ Сергія Скрипаля в британському Солсбері.

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У своєму "Твіттері" уряд Мальти висловив "повну солідарність з урядом Великобританії на тлі цього серйозного виклику нашій спільній безпеці".

Між тим, як передає Reuters з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Мальти, влада острівної держави вирішила не висилати російських дипломатів за прикладом більшості країн ЄС, пояснивши, що такий крок буде означати «кінець дипломатичних відносин» з Росією через нечисленність мальтійської дипмісії в РФ.

До такого ж кроку вдалися і влада Словаччини. Як заявив журналістам глава словацького МЗС Мирослав Лайчак, главу дипмісії з Росії відкликають вперше за 20 років. Це пов'язано із звинуваченнями з боку Лондона на адресу Москви у "справі Скрипаля".

"Що стосується звернення Великобританії про те, щоб її союзники вислали зі своїх країн дипломатів, що працюють в якості незадекларованих співробітників спецслужб, то ми сприймаємо його дуже серйозно, розглядаємо. Я перебуваю в контакті з керівниками нашої країни і з зарубіжними партнерами", - сказав Лайчак.

Він додав, що планує обговорити це питання з главою контррозвідки SIS. За його словами, остаточне рішення про висилку залишається за керівництвом країни.

Як повідомляв УНІАН, країни Західної Європи, Канада, США, Австралія та Україна в знак солідарності з Великобританією вислали в загальній складності понад 130російських дипломатів.