Шварценеггеру зробили термінову операцію на серці - ЗМІ

70-річний актор відправився в медичний центр Cedars-Sinai у четвер для заміни клапана в катетері.

Американський актор Арнольд Шварценеггер переніс термінову операцію на серці.

Про це в п'ятницю, 30 березня, повідомляє TMZ з посиланням на джерела, близькі до артиста.

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За словами джерела, 70-річний актор відправився в четвер до медичного центру Cedars-Sinai для заміни клапана в катетері.

Оскільки процедура носила дещо експериментальний характер, в ході неї виникли деякі ускладнення, до яких, однак, лікарі були готові і відразу ж провели екстрену операцію на відкритому серці.

Операція тривала кілька годин. Наразі стан актора стабільний.

Шварценеггер вже переніс операцію на серці в 1997 році. Тоді лікарі не вважали це необхідним, але Арнольд вирішив зробити це, поки він ще був молодий і наполіг на операції. Шварценеггер додав тоді, що це вроджене порушення серця, яке не мало ніякого відношення до стероїдів.