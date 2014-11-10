ЗМІ: іноземна субмарина все ж була у водах Швеції

Про це повідомляє шведське видання Svenska Dagbladet з посиланням на джерело, знайоме з ходом пошуків, передає "ЄвроПравда".

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Як зазначає співрозмовник газети, присутності іноземної субмарини у водах Швеції була присвоєна "серйозна друга категорія з шести можливих".

Перша категорія присвоюється в разі підтвердження, якщо є вагомі докази у вигляді фотографій або знайденого обладнання, пише видання. "У цьому випадку була присвоєна серйозна друга категорія, можна назвати її "два плюс", якщо хочете", - сказало джерело газети.

Нагадаємо, що 19 жовтня шведські війська почалимасштабну розвідувальну операцію у Балтійському морі в 50 км від Стокгольма з пошуку "іноземної підводної активності".

Як повідомляли шведські ЗМІ, розвідувальна операціяпочалася після того, як Національне управління радіозахисту міноборони Швеції виявило радіосигнал російською мовою. 24 жовтня збройні силиШвеції скасували розвідувальну операцію з пошуку підводного човна в Стокгольмському архіпелазі.