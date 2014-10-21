Швеція готова застосувати зброю у разі виявлення невідомого підводного човна

Головнокомандувач збройними силами Швеції Сверкер Йорансон (Sverker Göranson) заявив на прес-конференції у вівторок, 21 жовтня, що за останні дні військові отримали багато повідомлень про підозрілі об'єкти, які всі потрібно перевірити і верифікувати.

Пошукова операція охопила вже весь Стокгольмський архіпелаг, повідомляє РБК за інформацією The Local.

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Офіційний представник військових Йеспер Тенгрот (Jesper Tengroth) пояснив виданню, що зміни в масштабах проведення операції відбулися порівняно з понеділком, коли пошуки були зосереджені в південній частині архіпелагу. Він відмовився уточнювати «за оперативними міркуваннями», де саме і які сили беруть участь у пошукових заходах.

Йорансон характеризує ситуацію як серйозну, передає Sweriges Radio. «Я б сказав, що це обурливо, що хтось або щось дозволяє собі проникати на нашу територію», - сказав генерал.

Відповідаючи на питання про докази, Йорансон підкреслив, що хоча вони і непрямі, але досить серйозні для того, щоб почати подібну операцію. Мова йде про те, що підводна діяльність велася або ж ведеться до цих пір.