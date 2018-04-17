У кадрі не їхнє тіло, а моє: українка розповіла про роботу дублером у кіноіндустрії США (відео)

Тетяна Родіна вже завоювала для себе місце на американській "фабриці зірок", але планує досягти більшого.

Українка Тетяна Родіна пройшла неймовірно довгий шлях, щоб оселитися в Нью-Йорку. Знімається в маленьких ролях, іноді - поряд з відомими акторами, розповідає програма "Гроші".

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Родіна вже завоювала для себе місце на американській "фабриці зірок", але не планує зупинятися. "Коли-небудь я теж буду топовою актрисою і у мене буде персональний водій", - говорить вона в камеру телефону, поки їде в метро.

Зараз їй доводиться дублювати актрис у сценах поцілунків або демонстрації тіла - наприклад, коли показують татуювання героїнь. До неї звертаються, коли актриси відмовляються зніматися в сцені або їхнє тіло не дуже добре виглядає в кадрі. При цьому вона ходить на проби в гонитві за мрією - грати ролі самій, а не дублювати інших актрис.

У 2008 році українка очолювала провідне модельне агентство Луганська. Пройшовши багато конкурсів, вона стала володаркою титулів "Міс Україна-94", "Віце-міс світу-99", "Міс Середземномор'ї-2003".

"Дікапріо мені не дуже сподобався, хоча багато хто відгукуються про нього дуже позитивно. Я провела з ним на майданчику один день, і він створив враження дуже зарозумілої людини. Як кажуть, із зіркою в лобі. Уявляєте, він навіть у туалет ходить з охороною! З ним не можна не те щоб сфотографуватися, але і просто заговорити", - розповіла вона в інтерв'ю в 2013 році.

Як повідомляв УНІАН, у фільмі "Тихоокеанський рубіж - 2" українка Іванна Сахно грає робота і протягом усієї картини носить важкий металевий костюм.