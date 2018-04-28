США відкриті для переговорів про збільшення військового контингенту в Польщі - Меттіс

Голова оборонного відомства США зазначив, що Польща є союзником Америки по НАТО.

США відкриті для переговорів про збільшення свого військового контингенту на території Польщі.

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Про це журналістам заявив очільник Пентагону Джеймс Меттіс під час зустрічі з польським міністром оборони Маріушем Блащаком, що відбулася в суботу, 28 квітня, у Вашингтоні, повідомляє "Німецька хвиля".

Голова оборонного відомства США зазначив, що Польща є союзником Америки по НАТО.

"Ми розміщуємо війська в НАТО відповідно до потреб у забезпеченні безпеки. Тому ми завжди відкриті для подібних дискусій", - заявив Меттіс.

Як і країни Балтії, Польща стурбована присутністю російських військових біля своїх кордонів. У 2017 році Північноатлантичний альянс через загострення відносин з Москвою після російської анексії Криму розмістив чотири міжнародних батальйони у Польщі, Латвії, Литві та Естонії.

Крім того, наприкінці березня 2018 року Польща і США уклали контракт на поставку двох зенітно-ракетних комплексів "Патріот", загальна вартість закуповуваних систем становить 3,8 млрд євро. Польща отримає їх до 2022 року.