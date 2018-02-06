В США вважають, що РФ відстоює теорію ядерного загострення для воєнного конфлікту
Секретар Департаменту оборони Сполучених Штатів Америки (міністр оборони США) Джеймс Меттіс заявляє, що Російська Федерація відстоює теорію ядерного загострення воєнного конфлікту у світі.
Про це Меттіс сказав під час слухань в Комітеті зі збройних сил Палати представників США щодо стратегії національної безпеки та доктрини ядерної політики США.
Він зауважив, що США налаштовані зберігати роль глобального лідера в питанні скорочення кількості ядерної зброї та виконувати чинні угоди і зобов'язання щодо контролю над озброєннями.
У цьому зв'язку Меттіс підкреслив, що свідченням лідерства США є зменшення запасів ядерного озброєння на понад 85% порівняно з найбільшою чисельністю таких запасів в період "холодної війни".
"Ми маємо визнати, що стримування та контроль над озброєннями можуть бути досягнутими лише завдяки надійному потенціалу. Огляд глобальної ситуації у сфері ядерних озброєнь протвережує. Хоча Росія скоротила тільки число підзвітних їй стратегічних ядерних сил, як це погоджено в новій угоді про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (New START treaty), водночас Росія модернізує своє озброєння, а також інші ядерні системи", - заявив він.
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"Москва відстоює теорію ядерного загострення для воєнного конфлікту", - наголосив секретар Департаменту оборони США.
Також він додав, що національна стратегія США визнає, що "ми нині зіштовхуємося з відновленням загрози змагання (гонки переозброєння - УНІАН) з боку Росії та Китаю, і ми не можемо ігнорувати їхнє інвестування у ядерне озброєння в додачу до звичайних збройних сил".
Меттіс підкреслив, що Росія і Китай обрали шлях бути стратегічними суперниками США.
"Вони прагнуть створити світ відповідно до їхніх авторитарних моделей та наполягати на праві вето над економічними, дипломатичними та безпековими рішеннями інших держав", - наголосив він.
За його словами, головним пріоритетом Департаменту оборони США є визнання, що Росія і Китай будуть суперниками Сполучених Штатів у довгостроковій перспективі.
"Із врахуванням масштабів загроз, які вони створюють для безпеки і процвітання США сьогодні, Конгрес повинен взяти на себе зобов'язання одночасно щодо збільшення об'ємів та постійного інвестування у наш (воєнний) потенціал", - зазначив Меттіс.
Раніше повідомлялося, що США модернізують ядерну зброю, щоб протистояти Росії.