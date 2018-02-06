В США вважають, що РФ відстоює теорію ядерного загострення для воєнного конфлікту

Міністр оборони США закликає Конгрес збільшити фінансування воєнного потенціалу США з урахуванням загроз, які створюють Росія і Китай.

Секретар Департаменту оборони Сполучених Штатів Америки (міністр оборони США) Джеймс Меттіс заявляє, що Російська Федерація відстоює теорію ядерного загострення воєнного конфлікту у світі.

Про це Меттіс сказав під час слухань в Комітеті зі збройних сил Палати представників США щодо стратегії національної безпеки та доктрини ядерної політики США.

Він зауважив, що США налаштовані зберігати роль глобального лідера в питанні скорочення кількості ядерної зброї та виконувати чинні угоди і зобов'язання щодо контролю над озброєннями.

У цьому зв'язку Меттіс підкреслив, що свідченням лідерства США є зменшення запасів ядерного озброєння на понад 85% порівняно з найбільшою чисельністю таких запасів в період "холодної війни".

"Ми маємо визнати, що стримування та контроль над озброєннями можуть бути досягнутими лише завдяки надійному потенціалу. Огляд глобальної ситуації у сфері ядерних озброєнь протвережує. Хоча Росія скоротила тільки число підзвітних їй стратегічних ядерних сил, як це погоджено в новій угоді про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (New START treaty), водночас Росія модернізує своє озброєння, а також інші ядерні системи", - заявив він.

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"Москва відстоює теорію ядерного загострення для воєнного конфлікту", - наголосив секретар Департаменту оборони США.

Також він додав, що національна стратегія США визнає, що "ми нині зіштовхуємося з відновленням загрози змагання (гонки переозброєння - УНІАН) з боку Росії та Китаю, і ми не можемо ігнорувати їхнє інвестування у ядерне озброєння в додачу до звичайних збройних сил".

Меттіс підкреслив, що Росія і Китай обрали шлях бути стратегічними суперниками США.

"Вони прагнуть створити світ відповідно до їхніх авторитарних моделей та наполягати на праві вето над економічними, дипломатичними та безпековими рішеннями інших держав", - наголосив він.

За його словами, головним пріоритетом Департаменту оборони США є визнання, що Росія і Китай будуть суперниками Сполучених Штатів у довгостроковій перспективі.

"Із врахуванням масштабів загроз, які вони створюють для безпеки і процвітання США сьогодні, Конгрес повинен взяти на себе зобов'язання одночасно щодо збільшення об'ємів та постійного інвестування у наш (воєнний) потенціал", - зазначив Меттіс.

Раніше повідомлялося, що США модернізують ядерну зброю, щоб протистояти Росії.