Вперше в історії судової практики РФ екстремістським визнано анекдот

Про це повідомляє "Дождь" із посиланням на інформаційно-аналітичний центр "Сова".

Як зазначається, публікація являє собою анекдот з ксенофобним підтекстом, який починається з фрази «Суд. Справа про побиття кавказців». Незважаючи на підтекст, анекдот не містить прямих закликів до насильства.

За фактом публікації матеріалу порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 282 КК (порушення національної ненависті).

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