Вперше в історії судової практики РФ екстремістським визнано анекдот
11:19, 19 листопада 2014Світ
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Індустріальний районний суд Іжевська визнав екстремістською публікацію в соціальній мережі "Вконтакті".
У Росії вперше визнали екстремістським анекдот / УНІАН
Про це повідомляє "Дождь" із посиланням на інформаційно-аналітичний центр "Сова".
Як зазначається, публікація являє собою анекдот з ксенофобним підтекстом, який починається з фрази «Суд. Справа про побиття кавказців». Незважаючи на підтекст, анекдот не містить прямих закликів до насильства.
За фактом публікації матеріалу порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 282 КК (порушення національної ненависті).
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