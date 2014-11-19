У Гонконзі мітингувальники взяли штурмом будівлю міськадміністрації

Це сталося всього через кілька годин після того, як судові пристави зуміли очистити частину протестного табору в центрі міста. Близько ста силовиків використовували сльозогінний газ і кийки, щоб зупинити проникнення демонстрантів в адмінбудівлю, повідомляє Еspreso.tv з посиланням на Reuters.

Демонстрації студентів тривають у Гонконгу вже близько двох місяців, з 25 вересня. Періодично між демонстрантами та поліцією виникають сутички.

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Причиною виникнення акцій протесту стало те, що влада вважає нереалістичною вимогу студентів про перегляд вже затвердженої в КНР процедури проведення виборів глави адміністрації Гонконгу в 2017 році. З дозволу Пекіна місцеве населення вперше одержало право самостійно голосувати на виборах, але лише за умови, що висуватися на них зможуть тільки 2-3 кандидати, попередньо схвалені колегією вибірників. Однак демократична опозиція в Гонконзі вимагає повністю вільних виборів без будь-яких обмежень і загрожує продовжувати акції громадянської непокори.