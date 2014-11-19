І Росії, і Китаю загрожують "кольорові революції" - заступник міністра оборони РФ

Про це заявив заступник міністра оборони Росії Анатолій Антонов після переговорів міністра оборони РФ Сергія Шойгу з китайським колегою Чан Ваньцюанем, пише РИА Новости.

"Ми звернули увагу на ті події, які нещодавно відбулися в Гонконзі, і два міністри визнали, що від "кольорових революцій" не застрахована жодна країна", - сказав Антонов

Читайте такожВ ООН закликали Китай забезпечити відкриті вибори в Гонконзі

При цьому заступник міністра оборони РФ упевнений, що "кольорові революції" - це експерименти західних політтехнологів, у тому числі американських.

За його словами про цю проблему і Росія, і Китай знають на прикладі України.

"Ми бачимо, як ця братня країна переживає труднощі, випробування, і ми вважаємо, що Росія і Китай повинні працювати разом, щоб протистояти цим новим викликам безпеці наших держав", - підкреслив Антонов.