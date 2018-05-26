Трамп заявив про продуктивні переговори щодо відновлення зустрічі з Кім Чен Ином

Трамп зазначив, якщо вдастся домовитися про зустріч, скоріше за все вона проде у Сингапурі 12 червня, як і намічалося.

Президент США Дональд Трамп заявив про продуктивні переговори щодо відновлення зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Про це американський президент написав на своїй сторінці у Twitter.

"Ми ведемо дуже продуктивні переговори з Північною Кореєю про відновлення саміту, який, якщо відбудеться, скоріше за все, залишиться в Сінгапурі у намічений день, 12 червня, і, якщо необхідно, буде продовжений", - написав Трамп.

We are having very productive talks with North Korea about reinstating the Summit which, if it does happen, will likely remain in Singapore on the same date, June 12th., and, if necessary, will be extended beyond that date. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2018

Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп скасував зустріч з Кім Чен Ином, заплановану на 12 червня в Сінгапурі. Відмову від проведення саміту президент США пояснив відкритою ворожістю, виявлену Кім Чен Ином в його нещодавніх заявах на адресу Вашингтона.

На саміті повинні були обговорюватися умови денукліаризації Північної Кореї.