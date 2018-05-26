Трамп заявив про продуктивні переговори щодо відновлення зустрічі з Кім Чен Ином

09:20, 26 травня 2018
Світ
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Дональд Трамп / REUTERS

Про це американський президент написав на своїй сторінці у Twitter.

"Ми ведемо дуже продуктивні переговори з Північною Кореєю про відновлення саміту, який, якщо відбудеться, скоріше за все, залишиться в Сінгапурі у намічений день, 12 червня, і, якщо необхідно, буде продовжений", - написав Трамп.

Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп скасував зустріч з Кім Чен Ином, заплановану на 12 червня в Сінгапурі. Відмову від проведення саміту президент США пояснив відкритою ворожістю, виявлену Кім Чен Ином в його нещодавніх заявах на адресу Вашингтона.

На саміті повинні були обговорюватися умови денукліаризації Північної Кореї.

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Теги: #США#КНДР#Кім Чен Ин#Дональд Трамп